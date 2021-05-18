В Башкирии от коронавируса привились 8 процентов жителей

18 май 2021 | 09:38

На оперативном совещании в администрации Уфы заместитель главного государственного санитарного врача по РБ Галина Пермина рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе.







На 18 мая в Башкирии зарегистрировано 37 039 случаев инфицирования COVID-19, из них 12 326 – в Уфе. Суточный прирост в регионе составил 89 человек, в столице – 69 граждан. Кроме того, Галина Пермина отметила, что уровень вакцинации в республике составляет около 8%, что является недостаточным для создания коллективного иммунитета.

— Мы видим, что происходит в зарубежных странах. Третья волна очень близко. Нам нужно получить коллективный иммунитет. Необходимо проводить вакцинацию на более высоком уровне, — заключил Сергей Греков.

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