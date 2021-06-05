В Башкортостане за сутки от коронавируса скончался один пациент
05 июн 2021 | 11:53
В республике за сутки коронавирус подтвердился у 91 пациента. Всего с начала пандемии Covid-19 заболели 38 653 человека.
Общее число выздоровевших составило 36 747 пациентов, 152 — за минувшие сутки.
По данным Минздрава, за день от коронавируса умер один человек. Всего скончались 529 человек.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике для коллективного иммунитета требуется 1,2 млн вакцин.
Источник:
mkset.ru
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