В Башкортостане за сутки от коронавируса скончался один пациент

05 июн 2021 | 11:53

В республике за сутки коронавирус подтвердился у 91 пациента. Всего с начала пандемии Covid-19 заболели 38 653 человека.



Общее число выздоровевших составило 36 747 пациентов, 152 — за минувшие сутки.



По данным Минздрава, за день от коронавируса умер один человек. Всего скончались 529 человек.



Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике для коллективного иммунитета требуется 1,2 млн вакцин.



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