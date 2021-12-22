Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 456 пациентов
14:58, 22 дек 2021
456 человек заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составило 118 723 человек. Данные на 22 декабря опубликовал региональный оперштаб. Всего от COVID-19 вылечились 107 779 жителей республики, в том числе 483 выздоровели за минувшие сутки. Скончалось от коронавируса за последний день 25 пациентов, за всё время – 4208.
Вакцинировались первым компонентом – 2 148 519 человек, завершили вакцинации – 1 978 261 человек.