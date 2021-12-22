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Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 456 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 456 пациентов

14:58, 22 дек 2021

456 человек заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Общее число инфицированных в республике составило 118 723 человек. Данные на 22 декабря опубликовал региональный оперштаб.


Всего от COVID-19 вылечились 107 779 жителей республики, в том числе 483 выздоровели за минувшие сутки. Скончалось от коронавируса за последний день 25 пациентов, за всё время – 4208.

Вакцинировались первым компонентом – 2 148 519 человек, завершили вакцинации – 1 978 261 человек.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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