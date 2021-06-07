В Башкирии займутся вакцинированием вахтовиков

07 июн 2021 | 11:20

О неожиданно возникшей проблеме с вакцинированием вахтовиков рассказала на оперативном совещании в правительстве РБ руководитель ситуационного антиковидного центра, депутат Госсобрания — Курултая РБ Римма Утяшева.







Появляются вахтовики, которые прививаются первым компонентом вакцины на вахте по месту работы, а вторым компонентом планируют привиться здесь, в Башкирии. Возникает некоторая путаница.

— Поэтому хочу обратиться в к главврачам с просьбой, чтобы они занялись вакцинированием вахтовиков у нас, дома, — сказала Римма Амировна. — Они же приезжают сюда на две-три недели. Чтобы не было напряженности. Большие партии вакцины поступают каждые пять-семь дней, и все желающие могут провакцинироваться.

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