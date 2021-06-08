В Башкирии медики за сутки выявили 89 носителей коронавируса

08 июн 2021 | 18:21

На сегодняшний день в Башкортостане зарегистрировано 38923 случая заражения ковидом, 1420 из которых – новые. За сутки медики выявили 89 носителей инфекции.







Дома лечатся 1239 жителей республики, а еще 181 лежат в ковид-госпиталях. 28 пациентов переносят вирус в тяжелой форме, при этом пятеро дышат с помощью аппаратов ИВЛ.



С начала пандемии вылечились 36971 человек, а за сутки врачи выписали 176 жителей республики. Новых жертв за сутки нет, а всего от ковида скончались 533 человека. При этом внебольничную пневмонию подхватили 106 человек, а выписались 103. Специалисты лабораторий провели 3118809 исследований на вирус для 3017807 человек, при этом за сутки обследовали 4853 жителей и сделали 5026 тестов.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии разрешил проводить массовые мероприятия.





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