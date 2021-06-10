В Башкортостане за сутки ковид подхватили 87 жителей

10 июн 2021 | 15:32

Из 39098 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Башкирии 87 являются новыми. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.







В активной стадии болезни находятся 1378 человек. Среди выздоровевших – 37185 жителей республики, 103 из которых выписались за сутки. Один пациент стал новой жертвой ковида, а всего от инфекции скончались 535 жителей республики.



В России за сутки выявили 11699 случая заражения ковидом, а всего зарегистрировано 5167949 случая инфицирования. 270676 человек переносят вирус в активной стадии. Излечиться от вируса смогли 4771995 россиян, 10096 из которых выписались за сутки. Жертвами коронавируса стали 125278 жителей страны, 282 из которых скончались за минувшие сутки.





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