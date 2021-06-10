Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » »

В Башкортостане за сутки ковид подхватили 87 жителей

В Башкортостане за сутки ковид подхватили 87 жителей

10 июн 2021 | 15:32

Из 39098 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Башкирии 87 являются новыми. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В активной стадии болезни находятся 1378 человек. Среди выздоровевших – 37185 жителей республики, 103 из которых выписались за сутки. Один пациент стал новой жертвой ковида, а всего от инфекции скончались 535 жителей республики.

В России за сутки выявили 11699 случая заражения ковидом, а всего зарегистрировано 5167949 случая инфицирования. 270676 человек переносят вирус в активной стадии. Излечиться от вируса смогли 4771995 россиян, 10096 из которых выписались за сутки. Жертвами коронавируса стали 125278 жителей страны, 282 из которых скончались за минувшие сутки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: