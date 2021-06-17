В Башкирии бизнесменам поручили вакцинировать до 1 июля не менее 60% своих работников

15:51, 17 июн 2021

Эта мера была принята на совещании оперативного штаба по коронавирусу. Таким образом республика готовится к третьей волне пандемии. Бизнес-сообществу было поручено усилить работу по вакцинации. Так, до 1 июля прививку от ковида должны получить не менее 60 % работников частных фирм.







Одним из инициаторов решения стал министр торговли региона Алексей Гусев. Он подчеркнул, что массовая вакцинация — самый эффективный способ борьбы с болезнью. Для представителей бизнеса это актуально особенно: возможный локдаун лишит их прибыли.



Однако к инициативе «рывка до 1 июля» некоторые из них относятся скептически. Есть мнение, что вакцинацию трудно совместить с рабочим процессом без ущерба для последнего. Да и в сотрудничестве с медцентрами могут возникнуть непредвиденные сложности.

Учитывая это, руководители предприятий не гарантируют точное соблюдение сроков регламента. Напомним, некоторое время назад редакция писала о популяризации прививочной кампании в республике.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии учреждения спорта и культуры можно будет посещать только при наличии справки о вакцинации.





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