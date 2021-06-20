В Башкирии вакцинацию от ковида организуют прямо на рабочих местах
20:12, 20 июн 2021
На совещании с директорами крупных промышленных предприятий премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров призвал вакцинировать коллективы прямо на рабочем месте.
По его словам на данный момент привито 20% населения республики, цель – 60%.
«Руководители это понимают, - сказал Андрей Назаров. – Мы с ними договорились, что организуем вакцинацию прямо на рабочих местах. Отправим туда медработников и организуем процесс, что называется, «без отрыва от производства. Заставлять делать прививку никого не будут, но убеждать будут очень настоятельно».
По его словам, можно будет выбрать любую вакцину из трёх, имеющихся в республике: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Кстати, до 20 июля поставлена задача вакцинировать 60% работников государственных структур.