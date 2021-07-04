В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом

12:55, 04 июл 2021

Жертвами последствий опасной инфекции за прошедшие сутки, стали четыре человека.



За прошедшие сутки в Башкирии выявили еще 166 новых случаев заболевания COVID-19. Также известно о 4 четырёх скончавшихся.



В общей сложности с начала пандемии в Башкирии зарегистрированы 41824 зараженных коронавирусной инфекцией.



На данный момент всего от коронавируса вылечились 39158 человек, в том числе 134 выздоровели за минувшие сутки.



Накануне стало известно о еще 159 выявленных случаях заболевания опасной инфекцией.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram