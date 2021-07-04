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В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом

В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом

12:55, 04 июл 2021

Жертвами последствий опасной инфекции за прошедшие сутки, стали четыре человека.

За прошедшие сутки в Башкирии выявили еще 166 новых случаев заболевания COVID-19. Также известно о 4 четырёх скончавшихся.

В общей сложности с начала пандемии в Башкирии зарегистрированы 41824 зараженных коронавирусной инфекцией.

На данный момент всего от коронавируса вылечились 39158 человек, в том числе 134 выздоровели за минувшие сутки.

Накануне стало известно о еще 159 выявленных случаях заболевания опасной инфекцией.

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Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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