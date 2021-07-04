В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом
12:55, 04 июл 2021
Жертвами последствий опасной инфекции за прошедшие сутки, стали четыре человека.
За прошедшие сутки в Башкирии выявили еще 166 новых случаев заболевания COVID-19. Также известно о 4 четырёх скончавшихся.
В общей сложности с начала пандемии в Башкирии зарегистрированы 41824 зараженных коронавирусной инфекцией.
На данный момент всего от коронавируса вылечились 39158 человек, в том числе 134 выздоровели за минувшие сутки.
Накануне стало известно о еще 159 выявленных случаях заболевания опасной инфекцией.
Источник:
mkset.ru
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