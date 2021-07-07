Власти Уфы планируют выполнить план по вакцинации к сентябрю

10:23, 07 июл 2021

Сегодня, 7 июля, в администрации Уфы состоялось оперативное совещание. На онлайн-заседании замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина доложила о текущей эпидемиологической ситуации в столице.







По словам специалиста, в Уфе на 6 июля зарегистрировано 13 923 случая инфицирования COVID-19. Суточный прирост — 27 человек. Кроме того, Галина Пермина отметила, что в столице отмечается рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией.



Управляющая делами администрации Альфира Бакиева добавила, что в Уфе вакцинацию должны пройти — для приобретения коллективного иммунитета — 588 650 жителей. На данный момент оба этапа прошел 131 271 человек (22,3% от плана). Если темп вакцинации сохранится, то план будет выполнен к 1 сентябрю.

Ранее вирусолог рассказал, какой вакциной прививаться переболевшим коронавирусом.





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