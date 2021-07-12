Новый антирекорд в Башкирии по количеству заболевших коронавирусом 12:15, 12 июл 2021 Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало свежие статистические данные о распространении коронавируса в регионе.За минувшие сутки в республике выявили 215 новых случаев COVID-19 — абсолютный рекорд. Общее число инфицированных на 11 часов 12 июля выросло до 43 564 человек. Читайте также: Экс-глава Роспотребнадзора России предостерег беременных от вакцинации Выздоровели за все время 40 397 жителей. За последние 24 часа выписались всего 10 человек. Скончались от коронавируса еще пятеро пациентов. Вакцинировались первым компонентом 739 418 граждан, вторым — 420 793.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: proural.info Теги: Коронавирус в Башкирии Поделиться: Читайте также