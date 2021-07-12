Новый антирекорд в Башкирии по количеству заболевших коронавирусом

12:15, 12 июл 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало свежие статистические данные о распространении коронавируса в регионе.



За минувшие сутки в республике выявили 215 новых случаев COVID-19 — абсолютный рекорд. Общее число инфицированных на 11 часов 12 июля выросло до 43 564 человек.



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Выздоровели за все время 40 397 жителей. За последние 24 часа выписались всего 10 человек. Скончались от коронавируса еще пятеро пациентов. Вакцинировались первым компонентом 739 418 граждан, вторым — 420 793.