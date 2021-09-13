В Башкортостане за сутки COVID-19 заболели 310 человек, умерли 15

14:00, 13 сен 2021

Министр здравоохранения Максим Забелин сегодня, 13 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкрии отчитался о текущем положении с распространением COVID-19 в регионе.







По информации главы ведомства, за последние сутки зарегистрировано 310 новых случаев заболевания. Всего выявлено с начала пандемии 60 994 человек. Башкирия находится в настоящий момент на 82-м месте в России по заболеваемости.



На лечении, проинформировал Забелин, сейчас находятся 5443 человека, госпитализированы – 714 человек, из которых 49 – в тяжелом состоянии, 11 – подключены к ИВЛ. Еще 15 человек скончались, всего число жертв достигло 1311.

В настоящий момент в республику поставлено 1 656 508 доз вакцины. 1 121 698 получили первый компонент вакцины, 1 991 792 человек – привились полностью.





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