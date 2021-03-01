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За сутки в Башкортостане выявили 138 новых носителей коронавируса

За сутки в Башкортостане выявили 138 новых носителей коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 01 мар 2021 | 11:12

С начала пандемии в Башкортостане зарегистрировано 28719 случаев заражения коронавирусом, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Максим Забелин.

За сутки количество заболевших выросло на 138. Выздоровели уже 80 процентов общего число заразившихся – 23 тысяч человек. При этом за сутки медики выписали 140 подопечных. Министр отметил, что в последние десять дней число зараженных за сутки меньше количества выздоровевших.

На амбулаторном лечении находятся 5100 пациентов. Среди госпитализированных 17 человек находятся в тяжелом состоянии, а восемь дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Специалисты 27 лабораторий провели больше 2 миллионов 528 тысяч тестов на ковид.

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Источник: www.sobkor02.ru

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