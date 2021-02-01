Статистика коронавируса на сегодня, 1 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 01 фев 2021 | 11:09

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Башкортостане составляет 24412. За сутки инфекцию выявили у 165 жителей республики, сообщил на совещании в правительстве министр здравоохранения Максим Забелин.







На амбулаторном лечении находятся 5370 человек, а в больницах лечатся 414 пациентов. Тяжелое течение заболевание наблюдается у 57 человек. За сутки врачи выписали 101 подопечного, а всего излечиться смогли 18441 человек.



Всего специалисты лабораторий провели 2314516 тестов на коронавирус, 6500 из которых - за сутки. В Башкортостане подготовлено 6323 койки для инфекционных больных, 65 процентов из них – заняты.

Из федерального центра Башкортостан дополнительно получил 66,9 млн рублей на закупку лекарств для носителей инфекции. Кроме того, с 1 февраля на плановый прием пациентов переходят больница скорой медицинской помощи в Уфе, РКБ имени Куватова, больницы Салавата и Октябрьского.

- При необходимости развернуть прием пациентов с коронавирусом мы сможем в течение 24-48 часов, - подытожил Максим Забелин.

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