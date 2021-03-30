Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 30 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 30 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 30 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 30 мар 2021 | 10:35

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии составляет 32252. Такие данные в ходе правительственного оперативного совещания привел министр здравоохранения Максим Забелин.

За сутки вирус врачи выявили у 108 человек, коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 процента. 142 человека медики выписали за сутки, на стационарном лечении находятся 242 пациента. При этом пятеро человек лечатся в отделениях интенсивной терапии. В амбулаторном режиме лечатся 4372 жителя республики.

Всего в Башкирии действуют 27 лабораторий, которые провели уже 2733670 тестов на ковид. За минувшие сутки специалисты сделали больше шести тысяч исследований. Из 1968 коек для пациентов с коронавирусом 84 процента заняты.

Читайте также:

Ограничения из-за коронавируса в России могут снять уже этим летом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: