Статистика коронавируса на сегодня, 30 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 30 мар 2021 | 10:35

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии составляет 32252. Такие данные в ходе правительственного оперативного совещания привел министр здравоохранения Максим Забелин.







За сутки вирус врачи выявили у 108 человек, коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 процента. 142 человека медики выписали за сутки, на стационарном лечении находятся 242 пациента. При этом пятеро человек лечатся в отделениях интенсивной терапии. В амбулаторном режиме лечатся 4372 жителя республики.



Всего в Башкирии действуют 27 лабораторий, которые провели уже 2733670 тестов на ковид. За минувшие сутки специалисты сделали больше шести тысяч исследований. Из 1968 коек для пациентов с коронавирусом 84 процента заняты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram