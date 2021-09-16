В Минобразования Башкирии рассказали, сколько сейчас детей больны коронавирусом

16:55, 16 сен 2021

Под наблюдением с подозрением на COVID-19 в республике сейчас 1,8 тысячи детей. Диагноз новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день подтвержден у 322 несовершеннолетних. Из них 233 человека лечатся дома, 89 уже госпитализировано.







О росте заболеваемости детей сообщил глава Минобразования Башкирии Айбулат Хажин. В Минздраве отмечают, что только вакцинация и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований может снизить рост инфицирования. По последним данным, в Башкирии COVID-19 обнаружили у 61 тысячи человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 11 пациентов.





— Хотел бы ответить на вопрос, какую вакцину выбрать. Я вам откровенно, честно скажу, что у нас все 3 вакцины, которые пущены в оборот, одинаковые. Одинаковы по эффективности, одинаковы по механизму введения. Лично я прививался «Спутником V». Дети тоже прививались «Спутником». Большая часть коллег и знакомых тоже прошла вакцинацию «Спутником V». Не стоит выбирать, надо идти и прививаться, не надо ждать русского авось, — сказал Максим Забелин.

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