В Минобразования Башкирии рассказали, в какой форме начнется новый учебный год для школьников

16:25, 30 июн 2021

Министр образования Айбулат Хажин прокомментировал вопрос заданный на прямой линии с Владимиром Путиным.







Айбулат Хажин поспешил уверить учеников и их родителей о том, что дети в новом учебном году, услышат традиционный школьный звонок в обычном формате.



— Мы настроены на организацию и проведение учебного процесса в традиционной форме. Прошлый учебный год показал, что даже при некоторых сложностях которые возникали во время пандемии, мы смогли удержать процесс обучения в рамках санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому мы настроены на то, что все-таки наши дети сядут за парты, — сообщил Хажин.



При это он отметил, что сейчас, в летний период, начали работать приемные комиссии и были даны рекомендации по приему документов будущих студентов в дистанционном формате. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции среди молодежи и сотрудников комиссий.

Также ранее президент России, на прямой линии, ответил на один из популярных вопросов о том, получат ли единовременную выплату на подготовку к школе родители шестилетних детей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram