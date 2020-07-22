Выпускные в Башкирии могут быть проведены при соблюдении трех условий

| 22 июл 2020 | 18:18

Министр образования РБ Айбулат Хажин сообщил, что власти решили прислушаться к пожеланиям родителей и школьников по поводу проведения выпускного бала в традиционном формате. Предварительная дата определена 25 июля. Тем не менее данный вопрос в министерстве еще уточняется.







Для того, чтобы школы смогли провести выпускные определены 3 условия, обязательные для исполнения.

1 условие: неукоснительное соблюдение всех санитарно эпидемиологических требований.

2 условие: максимальное число гостей на выпускном вечере - 50 человек.

3 условие: запрещено проводить развлекательные мероприятия и посещать заведения общепита.

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Фото: скрин видео gtrk.tv

Айбулат Хажин сказал, что нельзя допустить заражения школьников и учителей на празднике.