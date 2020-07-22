Выпускные в Башкирии могут быть проведены при соблюдении трех условий
| 22 июл 2020 | 18:18
Министр образования РБ Айбулат Хажин сообщил, что власти решили прислушаться к пожеланиям родителей и школьников по поводу проведения выпускного бала в традиционном формате. Предварительная дата определена 25 июля. Тем не менее данный вопрос в министерстве еще уточняется.
Для того, чтобы школы смогли провести выпускные определены 3 условия, обязательные для исполнения.
1 условие: неукоснительное соблюдение всех санитарно эпидемиологических требований. 2 условие: максимальное число гостей на выпускном вечере - 50 человек. 3 условие: запрещено проводить развлекательные мероприятия и посещать заведения общепита.