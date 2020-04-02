В Башкирии не намерены отменять выпускные праздники

На брифинге, посвященном переходу на дистанционное обучение, министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал, когда старшеклассники отметят выпускные и получат свои аттестаты.







Традиционно последний звонок празднуется 25 мая, в преддверии летних каникул. Очевидно, что пандемия коронавирусной инфекции внесет свои коррективы в жизнь тех, кто в 2020 году заканчивает школу. Министр рассказал, когда же для старшеклассников прозвенит последний звонок.

— Я прекрасно понимаю, что каждый школьник ждет завершающего этапа 11-летнего пути. Конечно, выпускной вечер – это очень важная веха в жизни каждого ребенка. Это не только повод проститься со школой, сказать спасибо своим учителям, последний раз обнять своих одноклассников. Понимая важность этого мероприятия, выпускные вечера не должны отменяться. Они пройдут чуть позже. Ориентировочно в начале июля, — сказал Айбулат Хажин.

Напомним, Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников





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Фото: из открытых источников