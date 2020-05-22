В Башкирии стало известно, как будет организовано обучение в школах с 1 сентября

| 22 май 2020 | 22:51

19 тысяч школьников Башкирии в этом году будут сдавать ЕГЭ. Об этом на брифинге сегодня сообщил министр образования и науки. Айбулат Хажин также рассказал, как будет организован процесс обучения в школах с 1 сентября.



- Мы абсолютно настроены на то, чтобы у нас взаимодействие педагогов с учениками проходило в прямом контакте, без использования девайсов, гаджетов и других средств коммуникации, — отметил Айбулат Хажин.

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Фото: скриншот кадра из видео

Дети пойдут в родные школы и сядут за парты — подчеркнул руководитель ведомства.