В Минобразования Башкирии заявили, что недовольны эффективностью дистанционного обучения

| 26 ноя 2020 | 15:05

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин раскритиковал эффективность удалённого обучения. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Курултая.







По словам министра, результаты всероссийских проверочных работ учеников 10 классов в сентябре показали, что их успехи были ниже по сравнению с предыдущим годом. Он добавил, что ряд педагогов использует онлайн-обучение в формате «говорящая голова», когда поток информации идёт только от учителя к ученикам, и иногда бывает невозможно отследить эффективность учебного процесса.



Айбулат Хажин отметил, что порядка 6,6 тысяч детей не имеют сегодня возможности обучаться в удалённом формате — это жители населённых пунктов, куда не проведён интернет.

Депутат Рустам Хафизов сообщил, что, по словам его дочери-восьмиклассницы, учебная программа не адаптирована для дистанционного формата. Школьники вынуждены проводить за компьютером более 12 часов, снижается мотивация у учителей и учеников, а нагрузка на родителей значительно выросла.





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