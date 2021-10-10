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В Башкирии за прошедшие сутки пневмонию подхватили 250 человек

В Башкирии за прошедшие сутки пневмонию подхватили 250 человек

10:08, 10 окт 2021

Свежей информацией поделился Минздрав Башкирии. Так, по данным ведомства, за минувшие сутки выявлены 254 новых случая заражения внебольничной пневмонией.

Днем ранее, 8 октября, такой диагноз поставили 239 пациентам. 7 октября заболели 167 человек. 6 октября болезнь обнаружили у 177 жителей республики. 5 октября заразились 204 человека. 4 октября заразились 163 человека. 3 октября зафиксировано 159 случаев инфицирования. 2 октября было 179 заболевших, и 1 октября зарегистрировано 197 новых случаев.

В сентябре внебольничная пневмония была выявлена у 4411 жителей республики, в августе — у 4108.

За минувшие сутки выписаны с выздоровлением после перенесенной пневмонии 202 пациента.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: здравоохранение
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