В Башкирии с 12 октября вступает в силу второй пакет антиковидных ограничений

16:23, 11 окт 2021

Напомним, что с 12 октября доступ в торговые центры (комплексы), находящиеся в частной собственности музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры, а также проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» будет возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и до 27 октября – справки об отрицательном результате ПЦР-теста.



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