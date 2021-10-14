В Башкирии чиновники рассказали о законности введения обязательной вакцинации

16:45, 14 окт 2021

Установление правил поведения представителями власти в период пандемии является законным. Об этом во время сегодняшнего прямого эфира на телеканале БСТ заявила глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак.







Руководитель ведомства сослалась на статьи 4.1 и 11 федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Эти нормы позволяют уполномоченным лицам вводить обязательные требования для местных жителей. В нынешней ситуации принимать подобные меры имеет право глава Башкирии.





«Конституция направлена как на защиту прав единственного гражданина, так и на защиту всего государства. Поэтому, когда у нас возникают такие эпидемиологические угрозы и такой риск возникновения заболевания среди большой когорты людей, и это пандемия, мы все ее так и называем, то, конечно, государственные нормы несколько другие в приоритете сейчас. Это защита санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и республики Башкортостан. Поэтому здесь вступает норма закона конституции, которая позволяет уполномоченным государственным лицам применять ограничительные меры вот в таком масштабе», - пояснила Анна Казак.

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Ранее глава Роспотребнадзора назвала сроки обязательной вакцинации от коронавируса для отдельной категории жителей Башкирии, а также объяснила, как будет действовать медотвод от иммунизации.