В Башкирии введут обязательную вакцинацию работников на некоторых предприятиях
14:09, 04 окт 2021
В Башкирии некоторые предприятия обяжут вакцинировать работников. Об этом сегодня, 4 октября, во время оперативного совещания заявила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.
По ее словам, с 1 октября в республике начали выдавать предписания об обязательной вакцинации. Они распространяются на те организации, где есть вспышки заболевания ковидом и низкий процент вакцинации.
— По этим предприятиям на этой неделе продолжится анализ и выдача этих предписаний с обязательным контролем исполнения, — сказала Анна Казак.
Напомним, сегодня в регионе вступил в силу ряд ограничений. С 4 октября для посещения театров, кинотеатров нужно предъявить сертификат о прививке или справку о перенесенной болезни, в государственных и муниципальных музеях и библиотеках можно показать и отрицательный ПЦР. Также все организации дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение.