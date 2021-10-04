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В Башкирии введут обязательную вакцинацию работников на некоторых предприятиях

В Башкирии введут обязательную вакцинацию работников на некоторых предприятиях

14:09, 04 окт 2021

В Башкирии некоторые предприятия обяжут вакцинировать работников. Об этом сегодня, 4 октября, во время оперативного совещания заявила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.

По ее словам, с 1 октября в республике начали выдавать предписания об обязательной вакцинации. Они распространяются на те организации, где есть вспышки заболевания ковидом и низкий процент вакцинации.

— По этим предприятиям на этой неделе продолжится анализ и выдача этих предписаний с обязательным контролем исполнения, — сказала Анна Казак.

Напомним, сегодня в регионе вступил в силу ряд ограничений. С 4 октября для посещения театров, кинотеатров нужно предъявить сертификат о прививке или справку о перенесенной болезни, в государственных и муниципальных музеях и библиотеках можно показать и отрицательный ПЦР. Также все организации дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение.

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Источник: ufa1.ru
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