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В Башкирии предложили платно лечить пациентов, отказавшихся от диспансеризации

В Башкирии предложили платно лечить пациентов, отказавшихся от диспансеризации

19:01, 28 окт 2021

В Башкирии медики предлагают ввести платное лечение для пациентов, которые долгое время не посещают поликлинику и не проходят диспансеризацию.

Главврач поликлиники № 43 в Уфе Руслан Ахмадуллин напоминает, что именно диспансеризация позволяет выявить серьезные заболевания на ранней стадии развития. В рамках круглого стола в Курултае он предложил сделать лечение платным для пациентов, которые игнорируют этот важный этап профилактики болезней.

По его словам, когда пациенты не проходят диспансеризацию, ответственность за это оказывается на сотрудниках больницы.

«Можно было бы по опыту ряда стран ввести оплату за лечение, если человек не прошел вовремя диспансеризацию, а потом заболел», — говорит Ахмадуллин.

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Источник: solenka.info
Теги: здравоохранение
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