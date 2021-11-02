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В Башкирии за сутки COVID-инфекцией заразились 669 человек

В Башкирии за сутки COVID-инфекцией заразились 669 человек

13:59, 02 ноя 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе. На 11 часов 2 ноября в республике зарегистрировано 87500 тысяч заболевших, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 669 человек. Скончалось от болезни 36 пациентов.

Общее число людей, которые смогли победить коронавирус, достигло 76 654 человек. За прошедшие сутки выздоровели 693 пациента. В борьбе с инфекцией помогает прививка от коронавируса. С 1 по 2 ноября пункты вакцинации посетило 22 260 человек. Из них вакцину впервые сделали 15 722 жителя республики. Всего I компонент себе ввели уже 1 684 704 человека. II компонент — 1 349 177 человек.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение вакцинация
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