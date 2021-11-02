Башкирия вышла на плато по COVID-19

15:31, 02 ноя 2021

Башкирия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщили на брифинге, по этому заболеванию, министр здравоохранения РБ Максим Забелин.







По словам чиновника, на территории республики в настоящий момент зарегистрировано 87 тыс. 500 граждан, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки их количество увеличилось на 669 пациентов. Коэффициент распространенности при этом равен единице.

«Мы вышли на определенную стабилизацию. Мы не видим таких резких скачков прироста, которые наблюдались в октябре месяце, в конце сентября месяца, это можно говорить о так называемом плато», — сообщил Максим Забелин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в республике количество погибших от коронавируса составило 2 тыс. 694 человека. Всего с момента начала пандемии выздоровели 76 тыс. 654 гражданина, 693 – за последние сутки.

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