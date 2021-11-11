Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии выросла смертность от онкологических заболеваний

В Башкирии выросла смертность от онкологических заболеваний

10:15, 11 ноя 2021

В 2020 году в Башкирии от злокачественных новообразований умерло 6188 человек. Смертность за пять лет выросла на 3,5% и составила в прошлом году 158,5 на 100,0 тыс. населения. Об этом сообщает Роспотреюнадзор по республике.

В муниципалитетах региона смертность от рака варьируется от 101,2 (г.Нефтекамск) до 265,5 на 100,0 тыс. населения (Кушнаренковский район).

Также отмечено, что в  прошлом году в Башкирии взято на диспансерный учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования 10 093 человека (2016 г. – 13 222).

Читайте также:

В Башкирии вырос процент госпитализированных среди привитых от коронавируса пациентов
В структуре заболеваемости на первом месте злокачественные новообразования молочной железы (12,5%), на втором – трахеи, бронхов и лёгких (9,7%), на третьем –новообразования кожи (8,6%).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: