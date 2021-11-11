В Башкирии выросла смертность от онкологических заболеваний

10:15, 11 ноя 2021

В 2020 году в Башкирии от злокачественных новообразований умерло 6188 человек. Смертность за пять лет выросла на 3,5% и составила в прошлом году 158,5 на 100,0 тыс. населения. Об этом сообщает Роспотреюнадзор по республике.







В муниципалитетах региона смертность от рака варьируется от 101,2 (г.Нефтекамск) до 265,5 на 100,0 тыс. населения (Кушнаренковский район).



Также отмечено, что в прошлом году в Башкирии взято на диспансерный учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования 10 093 человека (2016 г. – 13 222).

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В структуре заболеваемости на первом месте злокачественные новообразования молочной железы (12,5%), на втором – трахеи, бронхов и лёгких (9,7%), на третьем –новообразования кожи (8,6%).