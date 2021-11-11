Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии вырос процент госпитализированных среди привитых от коронавируса пациентов

В Башкирии вырос процент госпитализированных среди привитых от коронавируса пациентов

09:02, 11 ноя 2021

Рост госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов в Башкирии составил как минимум 1% и на данный момент процент госпитализированных с COVID-19 среди вакцинированных составляет 5%, сообщает РБК.

Стало известно, что в Башкирии процент привитых в ковид-госпиталях растет. Так, в начале октября глава регионального Минздрава Максим Забелин на брифинге указал, что данный показатель составляет 4% и отметил, что по общему числу заболевших — это самая минимальная цифра.

Тем временем издание РБК на начало ноября приводит данные о 5-7% привитых среди заболевших коронавирусом. Отмечается, что данные для материала были предоставлены представителями органов власти и здравоохранения регионов.

Так, наибольшее значение было зафиксировано в Московской области, где в ковид-госпиталях на лечении находятся 10 355 тысяч пациентов, из которых 18% привиты от COVID-19.

Читайте также:

Глава Башкирии рассказал федеральному каналу о вакцинации в республике
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация здравоохранение
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: