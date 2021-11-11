В Башкирии вырос процент госпитализированных среди привитых от коронавируса пациентов
09:02, 11 ноя 2021
Рост госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов в Башкирии составил как минимум 1% и на данный момент процент госпитализированных с COVID-19 среди вакцинированных составляет 5%, сообщает РБК.
Стало известно, что в Башкирии процент привитых в ковид-госпиталях растет. Так, в начале октября глава регионального Минздрава Максим Забелин на брифинге указал, что данный показатель составляет 4% и отметил, что по общему числу заболевших — это самая минимальная цифра.
Тем временем издание РБК на начало ноября приводит данные о 5-7% привитых среди заболевших коронавирусом. Отмечается, что данные для материала были предоставлены представителями органов власти и здравоохранения регионов.
Так, наибольшее значение было зафиксировано в Московской области, где в ковид-госпиталях на лечении находятся 10 355 тысяч пациентов, из которых 18% привиты от COVID-19.