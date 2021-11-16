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Стало известно, кому не нужна самоизоляция, после контакта с больным коронавирусом

Стало известно, кому не нужна самоизоляция, после контакта с больным коронавирусом

14:32, 16 ноя 2021

В Роспотребнадзоре уточнили, кому не нужно отправляться на самоизоляцию при контакте с больным коронавирусной инфекцией. Ведомство выпустило соответствующее постановление.

— Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания, — говорится в документе.

Остальные контактные должны находиться в изоляции не меньше двух недель — это если не заболеют. При развитии заболевания изоляция продлевается до выздоровления. ПЦР-тесты контактным продолжат делать вне зависимости от симптомов и иммунного статуса.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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