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Самоизоляция для контактировавших с больным коронавирусом сократилась до 7 дней

Самоизоляция для контактировавших с больным коронавирусом сократилась до 7 дней

12:23, 26 янв 2022

В России срок изоляции для контактировавших с больным коронавирусом сократился до 7 дней. Соответствующее постановление опубликовал главный санитарный врач России 25 января, документ вступает в силу с 26 января.



Отмечается, что эти правила распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до 26 января. Независимо от изначальной даты, срок их изоляции автоматически истекает через 7 дней с момента выдачи предписания.

Срок медицинского наблюдения за контактными лицами так же сократился до 7 дней. Больничный для них теперь будет оформляться на такой же срок. Если же у россиянина дата открытия больничного листка приходится на период с 15 до 21 января включительно, то его автоматическое закрытие произойдет 27 января. Если больничный был оформлен после 21 января, то он будет закрыт на 7-й день. Отмечается, что карантин закрывается дистанционно, контактному человеку не нужно лично приходить в больницу.

Решение о сокращении карантина для контактных с коронавирусом распространяется на школьников и воспитанников детских садов. Правила действуют и на те образовательные и дошкольные учреждения, где карантин длится уже 7 и более дней.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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