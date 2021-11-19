Стало известно, какие антитела защищают от коронавируса

16:22, 19 ноя 2021

Вируснейтрализующие антитела в тест-системах показывают то, что организм защищен от COVID-19. Чтобы их выявить, необходим количественный тест по системе измерения Bau на миллилитр. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.







«У нас есть количественные, полуколичественные и качественные тест-системы. Качественный тест определяет наличие в крови суммарных иммуноглобулинов G, он показывает, болел человек коронавирусом, или нет. Если говорим о защите от вируса, то системы должны показывать вируснейтрализующие антитела. Определяет их количественный тест. Правда, до сих пор нет четкого мнения, сколько их должно быть — 300, 500 или выше», — объяснил Александр Выгоняйлов.





По словам врача-эпидемиолога, международная система измерения Bau на миллилитр, принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), определяет количество вируснейтрализующих антител. «Если тест-система определяет вируснейтрализующие антитела в общей структуре иммуноглобулинов G, то их можно пересчитать по формуле ВОЗ. Bau на миллилитр показывает именно вируснейтрализующие антитела», — подчеркнул Выгоняйлов.

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