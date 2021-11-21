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В Башкирии от коронавируса за сутки скончались 29 пациентов

В Башкирии от коронавируса за сутки скончались 29 пациентов

12:25, 21 ноя 2021

За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 677 жителей региона, общее число заболевших с начала пандемии составило 100 329 человек. Данные на 21 ноября опубликовал региональный оперштаб.

За последние сутки больничные закрыли 678 человек, в общей сложности выздоровели 89 202 подхвативших опасную инфекцию.

Зарегистрированы новые летальные случаи: скончались еще 29 пациентов с ковидом.

Вакцинировались первым компонентом 1 886 169 человек, вторым – 1 610 147.


Ранее в Министерстве просвещения сообщили, обязательно ли наличие QR-кодов для школьников и учителей. Об этом рассказали в РИА Новости, ссылаясь на слова руководителя ведомства Сергея Кравцова.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация здравоохранение
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