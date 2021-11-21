В Башкирии от коронавируса за сутки скончались 29 пациентов

12:25, 21 ноя 2021

За минувшие сутки коронавирус подтвержден еще у 677 жителей региона, общее число заболевших с начала пандемии составило 100 329 человек. Данные на 21 ноября опубликовал региональный оперштаб.







За последние сутки больничные закрыли 678 человек, в общей сложности выздоровели 89 202 подхвативших опасную инфекцию.



Зарегистрированы новые летальные случаи: скончались еще 29 пациентов с ковидом.



Вакцинировались первым компонентом 1 886 169 человек, вторым – 1 610 147.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ранее в Министерстве просвещения сообщили, обязательно ли наличие QR-кодов для школьников и учителе й. Об этом рассказали в РИА Новости, ссылаясь на слова руководителя ведомства Сергея Кравцова.



