Ученый БГМУ не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии
09:36, 26 ноя 2021
Доктор медицинских наук озвучил три причины, по которым может произойти пятая волна коронавируса.
В Башкирии доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин озвучил причины, из-за которых растет число заболевших. Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ пояснил, что это на это есть три причины - люди, вернувшиеся из отпусков студенты и школьники, которые вернулись на очные занятия и массовые мероприятия летом.
Загидуллин также отметил, что на данный момент уровень заболеваемости постепенно снижается. Это происходит благодаря вакцинации против вируса, введению QR-кодов и соблюдению антиковидных мер. Также большинство жителей уже переболели и у них сформировался иммунитет.
Напомним, что в настоящее время, по информации Роспотребнадзора, в республике каждый день умирает по 33-37 человек.