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Ученый БГМУ не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии

Ученый БГМУ не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии

09:36, 26 ноя 2021

Доктор медицинских наук озвучил три причины, по которым может произойти пятая волна коронавируса.

В Башкирии доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин озвучил причины, из-за которых растет число заболевших. Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ пояснил, что это на это есть три причины - люди, вернувшиеся из отпусков студенты и школьники, которые вернулись на очные занятия и массовые мероприятия летом.

Загидуллин также отметил, что на данный момент уровень заболеваемости постепенно снижается. Это происходит благодаря вакцинации против вируса, введению QR-кодов и соблюдению антиковидных мер. Также большинство жителей уже переболели и у них сформировался иммунитет.


Напомним, что в настоящее время, по информации Роспотребнадзора, в республике каждый день умирает по 33-37 человек.

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Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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