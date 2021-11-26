Ученый БГМУ не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии

09:36, 26 ноя 2021

Доктор медицинских наук озвучил три причины, по которым может произойти пятая волна коронавируса.







В Башкирии доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин озвучил причины, из-за которых растет число заболевших. Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ пояснил, что это на это есть три причины - люди, вернувшиеся из отпусков студенты и школьники, которые вернулись на очные занятия и массовые мероприятия летом.



Загидуллин также отметил, что на данный момент уровень заболеваемости постепенно снижается. Это происходит благодаря вакцинации против вируса, введению QR-кодов и соблюдению антиковидных мер. Также большинство жителей уже переболели и у них сформировался иммунитет.





Напомним, что в настоящее время, по информации Роспотребнадзора, в республике каждый день умирает по 33-37 человек.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram