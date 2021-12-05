В Башкирии растет смертность от коронавируса: за сутки 38 умерших

15:05, 05 дек 2021

Количество инфицированных ковидом в регионе за сутки возросло на 641 человека. Всего в республике зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения инфекцией.







Минздрав Башкирии сообщил, что за минувшие сутки ковид диагностировали у 641 человека. При этом за сутки от опасной болезни выздоровели 654 пациента.



За минувшие сутки врачи констатировали 38 смертей от коронавируса в Башкирии. Число погибших от коварной болезни в регионе достигло 3728 человек. При этом большинство жертв болезни - 3342 человека – это люди пожилого возраста старше 60 лет.





Доктора ковид-центров продолжают фиксировать у больных внебольничную пневмонию: за сутки этот диагноз поставили 64 людям, а 62 человек с пневмонией вылечились и выписались домой.



С начала пандемии в республике зарегистрировано всего 109 650 случаев коронавирусной инфекции, 98 570 больных уже справились с болезнью.

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