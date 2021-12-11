Роскомнадзор озвучил основные симптомы штамма коронавируса «омикрон»
19:41, 11 дек 2021
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей озвучила основные симптомы штамма коронавируса «омикрон»
- При инфицировании «омикроном» главными признаками являются выраженная усталость, вялость, высокая температура, головная боль, кашель и отсутствие аппетита, - сообщила заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Москве Татьяна Руженцова.
По ее словам, информации об особенностях проявления заболевания, которое было вызвано омикрон-штаммом, на данный момент пока не так много, но скоро их должно стать больше.
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