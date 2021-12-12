В Башкирии число погибших от коронавируса приближается к 4 тыс. человек

14:26, 12 дек 2021

От коронавируса за минувшие сутки скончались ещё 34 человека в Башкирии. Общее число смертей от инфекции с начала пандемии достигло 3953. Информацию на 12 декабря опубликовал оперштаб.



За последний день ковидом в регионе заболел 541 человек, за всё время – 113 779. Вылечился от инфекции 102 880 пациентов, в том числе 556 выздоровели за минувшие сутки.



Первым компонентом вакцинировались 2 082 513 человек, завершили вакцинацию – 1 878 838.



Ранее сообщалось о том, что подросткам выплатят по 15 000 рублей за участие в испытаниях вакцины «Спутник М».



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