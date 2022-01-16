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Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 235 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 235 пациентов

14:57, 16 янв 2022

В Башкирии 125 319 человек заразились коронавирусом. Как сообщает Минздрав РБ, за прошедшие сутки диагноз выявили у 235 пациентов.

В стационарах проходят лечение 138 человек, из них старше 60 лет – 96 пациентов.

В тяжелом состоянии остаются 53 человека, подключенных к ИВЛ больных нет. В амбулаторном режиме лечатся 4 290 человек, из них 3 353 пациента старше 60 лет.

За сутки с выздоровлением выписали 278 человек. За весь период пандемии излечились 116 316 жителей республики. Также за прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев смерти от COVID-19. Всего от болезни скончались 4 575 человек, в том числе в возрасте старше 60 – 3 995 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 26. Выписанных пациентов с пневмонией – 76.

В республике 1 компонентом вакцины привились 2 251 040 человек (90,6% от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) – 2 126 428 человек (85,6% от подлежащего населения).

За сутки вакцину получили 4 821 человек (1 компонентом привились 2 758, 2 компонентом – 2 063). Количество ревакцинированных граждан – 238 685 (за сутки – 1 894).

Количество вакцинированных граждан старше 60: 1 компонент – 594 707 человек, 2 компонентом – 556 416 человек. Общее количество населения старше 60 лет – 890 387.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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