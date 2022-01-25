В Башкирии бывший главврач Иглинской больницы возглавила Благовещенскую ЦРБ

10:44, 25 янв 2022

Экс-главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас возглавила Благовещенскую районную больницу. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в Минздраве Башкирии.







По данным ведомства, она приступила к должности в понедельник. Исполняющим обязанности главврача Иглинской ЦРБ стал Руслан Зубайдуллин.



Напомним, об уходе Жанны Карунас с поста главврача Иглинской ЦРБ стало известно 21 января. Ее уволили 20 января.



— Как руководитель она очень неплохой и начинала здорово, но потом испортила отношения с работниками. Вчера неожиданно объявили о ее увольнении, даже времени не дали объясниться, — говорил наш собеседник.

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Фото: karunas_iglino / Instagram.com