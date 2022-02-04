В Башкирии побит очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

14:48, 04 фев 2022

По данным на 4 февраля количество случаев заражений коронавирусом в республике Башкортостан за минувшие сутки перевалил за отметку в полторы тысячи и составил 1 678 новых случаев. Вместе с ними количество заражений в Башкирии с начала пандемии составило 137 435 случаев.







Количество госпитализаций с коронавирусом за последние сутки немного снизилось и составило 321 случай, против 366 в предыдущие отчетные сутки.



Выздоровело от коронавируса за минувшие сутки по данным на 4 февраля 626 человек, это незначительно больше, чем количество выздоровлений по данным за 3 февраля. Тогда оно составляло 609.

Хорошие новости принесли существенно снизившиеся показатели смертности. По данным на 2 и 3 февраля каждые сутки от коронавируса погибали по 18 человек в сутки. По данным на сегодняшний день за минувшие сутки в башкирии скончались в три раза меньше пациентов, а именно 6 человек.





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