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Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 3 314 человек

Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 3 314 человек

16:03, 03 мар 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 3 марта в республике выявили 232 189 заболевших, за прошедшие сутки ковид официально подтвердили у 3 314 человек. 

Госпитализировали в настоящий момент 35 пациентов, амбулаторно лечатся 34 236 жителей республики. В министерстве также сообщили, что за сутки зарегистрировали 20 случаев смерти, всего жертвами коронавируса признали  5 272 человека. 

Вакцинировано первым компонентом - 2 472 015 человек, полностью завершили вакцинацию - 2 331 440 человек.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации. Об этом стало известно 1 марта после селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с региональными управлениями ведомства. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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