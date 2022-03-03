Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 3 314 человек

16:03, 03 мар 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 3 марта в республике выявили 232 189 заболевших, за прошедшие сутки ковид официально подтвердили у 3 314 человек.







Госпитализировали в настоящий момент 35 пациентов, амбулаторно лечатся 34 236 жителей республики. В министерстве также сообщили, что за сутки зарегистрировали 20 случаев смерти, всего жертвами коронавируса признали 5 272 человека.



Вакцинировано первым компонентом - 2 472 015 человек, полностью завершили вакцинацию - 2 331 440 человек.



Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации. Об этом стало известно 1 марта после селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с региональными управлениями ведомства.





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