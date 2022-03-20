В Минздраве России заверили, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства нет
09:16, 20 мар 2022
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-24» заявил, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства нет.
Он отметил, что действует нормативно закрепленное регулирование цен.
Дефицита лекарств тоже нет. Компании бесперебойно поставляют медикаменты на рынок.
«Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается», — сказал Михаил Мурашко.
Министр отметил, что сейчас люди закупают лекарства впрок. Однако этого делать не стоит, потому что с поставкой медицинских препаратов проблем нет.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сотрудникам скорой помощи повысят зарплату в зависимости от категории и стажа. Соответствующее соглашение министерство здравоохранения республики заключило с профсоюзом медработников России.