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В Минздраве России заверили, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства нет

В Минздраве России заверили, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства нет

09:16, 20 мар 2022

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-24» заявил, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства нет.

Он отметил, что действует нормативно закрепленное регулирование цен.

Дефицита лекарств тоже нет. Компании бесперебойно поставляют медикаменты на рынок.

«Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается», — сказал Михаил Мурашко.

Министр отметил, что сейчас люди закупают лекарства впрок. Однако этого делать не стоит, потому что с поставкой медицинских препаратов проблем нет.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сотрудникам скорой помощи повысят зарплату в зависимости от категории и стажа. Соответствующее соглашение министерство здравоохранения республики заключило с профсоюзом медработников России.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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