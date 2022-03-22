В Минздраве Башкирии рассказали, повысятся ли цены на лекарства в республике

22:26, 22 мар 2022

В Башкирии ожидается рост цен на лекарства. Об этом сегодня, 22 марта, сообщил во время брифинга в правительстве министр здравоохранения Максим Забелин.







По его словам, резкого скачка цен на препараты не будет.



— Мы прогнозируем рост [цен] в соответствии с ростом инфляции. Будет заложен диапазон цен, который будет расти в целом. У нас инфляция по Российской Федерации, и, соответственно, будет рост [цен] на лекарственные препараты. Но большого скачка, в два-три раза, не будет, — сказал Забелин.





При этом министр отметил, что более 800 лекарственных препаратов входит в регистр жизненно необходимых лекарств. Цена на них регистрируется государством, и выше стоимости, которая зарегистрирована в регистре препаратов, она не будет.



Также он добавил, что дефицита лекарств в аптеках республики нет.





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Фото: из архива newsbash.ru