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В Башкирии смягчили антиковидные ограничения в школах и других образовательных учреждениях

В Башкирии смягчили антиковидные ограничения в школах и других образовательных учреждениях

13:51, 25 мар 2022

Роспотребнадзор внёс изменения в правила содержания и устройства школ, ссузов и вузов в период пандемии коронавируса. По данным пресс-службы ведомства, отменено закрепление классов в одном учебном кабинете, теперь не нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и зигзагообразную рассадку учащихся во время аттестаций. Также школьникам и студентам не нужно предъявлять медсправку, если он был в контакте с ковид-больным. Однако наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

«Отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе. Разрешено увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости», - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Работники загородных лагерей перед началом смены должны будут пройти тестирование на COVID-19, еженедельные проверки отменяются. Также допускается возможность посещения социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев или наличия антител.


Санитарные врачи сохранили обязательные требования к генеральным уборкам, проветривание помещений, ношение масок персонала пищеблоков.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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