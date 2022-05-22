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В Башкирии за сутки 2 человека стали жертвами COVID-19

В Башкирии за сутки 2 человека стали жертвами COVID-19

17:35, 22 май 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 22 мая в республике подтвердили 287 747 случаев коронавирусной инфекции, 83 — за последние сутки.

Выздоровели 281 415 человек, 109 – за последние сутки.

В стационарах — 119 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 81 пациента.

Из них в тяжелом состоянии — 18 на ИВЛ - 0.

На амбулаторном — 553 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 199 пациента.

Зарегистрировано 2 случая смерти от COVID-19. 

Всего умерших — 5 660 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 878 чел.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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