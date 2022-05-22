В Башкирии за сутки 2 человека стали жертвами COVID-19
17:35, 22 май 2022
По данным Администрации Главы РБ, на 22 мая в республике подтвердили 287 747 случаев коронавирусной инфекции, 83 — за последние сутки.
Выздоровели 281 415 человек, 109 – за последние сутки.
В стационарах — 119 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 81 пациента.
Из них в тяжелом состоянии — 18 на ИВЛ - 0.
На амбулаторном — 553 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 199 пациента.
Зарегистрировано 2 случая смерти от COVID-19.
Всего умерших — 5 660 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 878 чел.
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Источник:
gtrk.tv
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