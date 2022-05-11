В Башкирии прогнозируют рост заболеваемости COVID-19

10:41, 11 май 2022

На оперативном совещании в правительстве РБ и.о. министра здравоохранения РБ Азат Рахматуллин сообщил, что ожидается новая мощная волна коронавируса.







Он сказал, что в других странах зафиксирован рост заболеваемости. В Германии заболевших 3,2 миллиона, во Франции 2,5, в Южной Корее - 2,8 миллиона. Смертность от ковида высокая в США, Великобритании, Германии.



— Поэтому мы просим глав муниципальных районов содействовать ревакцинации от новой коронавирусной инфекции, — отметил Азат Рахматуллин.





Глава Башкирии Радий Хабиров добавил, что на прошлой неделе состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Четко прослеживается динамика увеличения заболеваемости в зарубежных странах. Поэтому главной задачей сейчас является ревакцинация.

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