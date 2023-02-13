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В Башкирии сообщили о значительном росте заболеваемости опасными инфекциями

В Башкирии сообщили о значительном росте заболеваемости опасными инфекциями

14:23, 13 фев 2023

В Башкирии продолжается существенный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.



По словам министра, за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 63 процента, ОРВИ — на 17,6 процента. Айрат Рахматуллин добавил, что в связи с этим выросла потребность записи к участковым терапевтам. Была проведена корректировка расписания врачей, им увеличили нагрузку.

За сутки коронавирусом заболели 243 человека. Днем ранее, 12 февраля было выявлено 239 новых случаев заражения. 11 февраля заразились 237 человек, 10 февраля было 229 новых случаев заражения, 9 февраля — 223 человека, 8 февраля — 218. Всего, по данным ведомства, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 350 643 человек.


На стационарном лечении сейчас находится 161 человек, амбулаторно лечатся 1921 человек. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 141 человек. Всего выздоровели 342 565 человек. 

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Рахматуллин Айрат Разифович орви Коронавирус в Башкирии
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