В Башкирии сообщили о росте заболеваемости опасными инфекциями

13:33, 27 фев 2023

В Башкирии продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил и.о. министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин.







По словам министра, за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 16 процентов, ОРВИ — на 3,9 процента. За сутки коронавирусом заболели 296 человек. Днем ранее, 26 февраля, были выявлены 311 новых случаев заражения. 25 февраля заразились 305 человек, 24 февраля было 299 новых случаев заражения, 23 февраля заболели 296 человек, 22 февраля — 288. Всего, по данным ведомства, в республике за время пандемии опасную инфекцию выявили уже у 354 537 человек.





На стационарном лечении сейчас находятся 156 человек, амбулаторно лечатся 2060 человек. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 301 человек. Всего выздоровели 346 314 человек.



ОРВИ с начала эпидсезона заболели порядка 782 тысяч человек.

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