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В России впервые обнаружили новый штамм COVID-19

В России впервые обнаружили новый штамм COVID-19

09:12, 13 июн 2022

В России впервые выявили новый вид «омикрона» – ВА.4. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», – отметил специалист.


Эксперт уточняет, что этот вариант коронавируса намного легче передается от человека к человеку. При этом иммунная прослойка, которая сформировалась благодаря вакцинации и перенесенной болезни, не позволяет распространяться новым вариантам вируса – сейчас по-прежнему в стране преобладает штамм ВА.2.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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